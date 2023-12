Harry e Meghan mollati dal jet set: "Sdegno e derisione", la classifica dei perdenti del 2023

14 dicembre 2023 a

Le celebrity americane e il jet set che conta mollano Harry e Meghan: ogni iniziativa dei duchi di Sussex viene accolta con "sdegno e derisione". A segnare un punto che sembra di non ritorno nella popolarità del principe figlio di Carlo e Diana e dell'ex star di Suits, Meghan Markle, è Hollywood reporter che ha inserito i nomi degli ormai ex membri della famiglia reale britannica nella lista dei "perdenti" del 2023. Sono in buona compagnia, va detto, Harry e Meghan sono accanto al nuovo proprietari di X-Twitter Elon Musk ed Ezra Miller, attore finito al centro di diversi scandali, mentre tra i "vincenti" figurano Taylor Swift, Margot Robbie e Greta Gerwing. A segnare l'offuscamento della stella dei duchi sono più che altro le motivazioni con cui la rivista del jet set hollywodiano accompagna la classifica.

Erano "scappati da una vita di obblighi reali per sfruttare la loro celebrità negli Stati Uniti" ma non sono riusciti a conquistare l'opinione pubblica, scrive la rivista, "tuttavia, forse vale la pena sopportare tutto lo scherno e il disprezzo per evitare di dover svolgere più di 200 compiti ufficiali della royal family ogni anno, che sembrano terribili". Viene sottolineato inoltre il tracollo della loro Archewell Foundation, organizzazione benefica che ha subito un calo delle donazioni di 11 milioni di dollari nell'ultimo anno, andando in perdita, mentre il suo capo e il suo braccio destro James Holt ha ottenuto un aumento del 280%.

Pesa sulla loro popolarità anche la denuncia di un inseguimento di paparazzi a New York che a molti è sembrato un inquietatnte accostamento al tragico incidente del tunnel della Manica, in cui persero la vita la principessa Diana e Dodi Al-Fayed. Episodio radicalmente ridimensionato dalla polizia newyorkese. Poi c'è l'ostracismo degli "happy few" dell'America che conta. "Nessuno li invita più a feste o eventi e tutti i loro (ex) amici celebri, dagli Obama ai Clooney, dai Beckham a Serena Williams, li tengono alla larga per timore di finire sui giornali", commenta il Corriere della sera. Insomma, la stella di Hary e Meghan sembra essere tramontata.