Kate e Meghan, "vuole essere regina...": l'indiscrezione che conferma i contrasti

02 gennaio 2024 a

a

a

Da sempre si vocifera di una faida tra Kate Middleton e Meghan Markle. Sebbene nessuna delle due abbia mai confermato le numerose indiscrezioni circolate sui loro rapporti tesi, i tabloid insistono e rincarano la dose, asserendo che le due prime donne sarebbero ai ferri corti. Il motivo principale di tale allontanamento? L'invidia. Almeno questo è quanto emerge. A confermarlo è Tom Bower, royal watcher di professione e uno dei più autorevoli esperti della famiglia Windsor. In un’intervista rilasciata al magazine Closer, l'esperto di corte, interrogato sui legami che ci sono tra Kate e Meghan dopo la rottura con la corona inglese, ha rivelato nuove indiscrezioni.

Chi corre "solo per la sua popolarità", Kate e Meghan ai ferri corti?

"Meghan Markle è invidiosa di Kate Middleton perchè vuole essere regina e vuole ottenere tutto ciò che lei desidera. Kate è la donna di corte che tutti amano perché è raggiante, ha successo e perché è popolare. Anche Meghan sognava per sé tutto questo ma le cose non sono andate per il verso giusto. Sono sicuro di quello che dico. Lei vuole essere regina e non si accontenta di essere la quinta nella linea di successione insieme al Principe Harry. Quando è entrata a far parte della famiglia reale ha fatto di testa sua e la situazione si è rivoltata contro di lei”, ha confessato Tom Bower. Il royal watcher non si è fermato qui e, anzi, ha dichiarato anche che Meghan Markle è "alla disperata ricerca di un sostegno da parte di tutti non solo dei suoi estimatori, ed è delusa di non aver ancora raggiunto i suoi scopi".