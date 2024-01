Israele, c'è lo zampino della Corea del Nord dietro Hamas: la foto che li inchioda

08 gennaio 2024 a

Una guerra sempre più globale. Hamas sta utilizzando armi prodotte in Corea del Nord contro Israele. Dopo numerose indiscrezioni, emerse sin dai primi giorni del conflitto in Medio Oriente, è arrivata la conferma delle notizie dall’agenzia di intelligence della Corea del Sud, che ha spiegato inoltre che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato ad alti funzionari della sua amministrazione di cercare il modo di aiutare i palestinesi. Pyongyang in precedenza ha sempre negato la fornitura di armi a Hamas.

Il National Intelligence Service (Nis) sudcoreano ha diffuso una foto in cui mostra una parte di un razzo nordcoreano, confermando un rapporto di Voice of America (Voa) secondo cui i combattenti di Hamas hanno utilizzato un lanciagranate con propulsione F-7 prodotto in Corea del Nord. L’agenzia di stampa Yonhap ha precisato che l’agenzia di intelligence di Seul sta «raccogliendo e accumulando» prove dettagliate delle sospette forniture di armi da parte della Corea del Nord a Hamas, ma «attualmente è difficile fornire prove a causa della necessità di proteggere le fonti e in considerazione dei rapporti diplomatici».