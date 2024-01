Medio Oriente, Blinken avverte Israele: "Cosa rischiate"

07 gennaio 2024 a

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha avvertito che la guerra tra Israele e Hamas a Gaza potrebbe «metastatizzare» e minacciare la sicurezza in tutto il Medio Oriente. «Questo è un momento di profonda tensione nella regione. È un conflitto che potrebbe facilmente metastatizzare, causando ancora più insicurezza e sofferenza», ha dichiarato Blinken a una conferenza stampa in Qatar, durante un tour regionale volto a smorzare il conflitto.

Blinken ha, inoltre, definito «irresponsabili» le dichiarazioni dei ministri israeliani di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir che auspicano il trasferimento della popolazione di Gaza fuori dalla Striscia. I civili palestinesi devono poter «tornare a casa» dopo la fine del conflitto e non essere spinti a lasciare Gaza, ha detto Blinken durante la conferenza stampa a Doha. Impegnato in una missione in vari Paesi del Medio Oriente, Blinken ha sottolineato che negli incontri in Israele sottolineerà come sia imperativo prevenire vittime civili a Gaza. Infine Blinken ha definito «una tragedia inimmaginabile» la morte dei giornalisti di al Jazeera.