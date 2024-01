Rochester, allarme per “terrorismo interno”. Incidente mortale e pedoni investiti

02 gennaio 2024 a

a

a

L’Fbi ha aperto un’indagine per terrorismo interno in relazione a un incidente automobilistico mortale avvenuto la notte di Capodanno a Rochester, nello Stato di New York. Lo riporta la Cnn, citando una fonte vicina all’indagine in corso sullo scontro tra due vetture che hanno poi investito sulle strisce pedonali alcune persone che stavano uscendo da un concerto. La Joint Terrorism Task Force del Fbi, precisa la Cnn, sta indagando su un sospetto di Syracuse identificato come Michael Avery che avrebbe lasciato una lettera di suicidio e un diario nella sua stanza d’albergo. I familiari dell’uomo sono già stati interrogati. La notte di Capodanno due vetture, una delle quali carica di taniche di benzina, si sono scontrate e sono finite sulla folla fuori da un concerto al Kodak Center.

"Danno senza precedenti". Crisi interna in Israele: schiaffo a Netanyahu dalla Corte Suprema

Il capo della polizia di Rochester, David Smith, ha spiegato in una conferenza stampa che un suv ha colpito una vettura che stava lasciando un parcheggio. Due persone a bordo dell’auto sono morte, mentre il guidatore è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita, al contrario dell’uomo alla guida del suv. Tre pedoni sono rimasti feriti, uno dei quali lotta per la vita. L’incidente ha innescato un incendio che i vigili del fuoco hanno domato dopo quasi un’ora. Una volta fermate le fiamme, i primi soccorritori hanno trovato «almeno una decina di taniche di benzina dentro e attorno al veicolo», ha dichiarato Smith. E le immagini hanno anche ripreso Avery che comprava diverse taniche di benzina nelle ore precedenti.