Giappone, aereo in fiamme dopo lo scontro con un altro velivolo: 5 vittime

Sono morti 5 membri dell'equipaggio dell'aereo della Guardia costiera che ha avuto una collisione sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo con il volo di Japan Airlines (Jal) che ha preso fuoco. Lo riporta la tv giapponese Nhk, aggiungendo che il capitano dell'aereo della Guardia costiera risulta invece gravemente ferito. Precedentemente il portavoce della Guardia costiera giapponese, Yoshinori Yanagishima, aveva confermato la collisione fra un suo aereo, il velivolo MA722, e l'aereo passeggeri, riferendo che 5 membri dell'equipaggio risultavano dispersi mentre il pilota era stato evacuato. Per quanto riguarda l'aereo passeggeri, la compagnia aerea Jal ha riferito che tutte le persone a bordo sono state evacuate. Secondo Nhk, che cita un portavoce di Jal, a bordo c'erano 379 persone, di cui 367 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio.

Un aereo prende fuoco a Tokyo: evacuati i passeggeri | VIDEO

L'aereo della Guardia costiera che pare si sia scontrato con l'aereo passeggeri di Japan Airlines (Jal) in Giappone, si sarebbe dovuto dirigere nella città di Niigata per consegnare aiuti nell'ambito dei soccorsi ai residenti delle zone colpite dal potente terremoto di ieri. Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News. Secondo quanto riferito dalla società che gestisce l'edificio del terminal dei voli nazionali dello scalo di Haneda, tutte le piste sono chiuse da circa le 18 ora locale, le 10 di stamattina in Italia. Nhk riporta che, secondo quanto risulta dalle immagini filmate da telecamere di Japan Airlines e della stessa emittente nell'aeroporto di Tokyo-Haneda, le fiamme sono divampate sul volo poco dopo il suo atterraggio sulla pista C intorno alle 17.47 ora locale, le 9.47 in Italia.