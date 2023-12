Medio Oriente, Israele gela la pace: "Quanto durerà la guerra"

26 dicembre 2023 a

Il capo delle forze armate israeliane, il generale Herzi Halevi, ha detto che si stanno allargando le operazioni nel sud e nel centro di Gaza mentre si è vicini allo smantellamento dei battaglioni di Hamas nella parte settentrionale della Striscia. Ma, ha avvisato, la guerra durerà ancora «molti altri mesi».

«Ho appena lasciato la Striscia di Gaza - ha detto ancora in una conferenza stampa nel sud di Israele - Ho incontrato le truppe nel nord della Striscia. Sono rimasto colpito dal modo in cui le nostre forze stanno combattendo, lavorando e raggiungendo gli obiettivi che avevamo fissato. L’Idf è vicino a completare lo smantellamento dei battaglioni di Hamas nel nord di Gaza». «Abbiamo eliminato molti terroristi e comandanti, alcuni di loro si sono arresi alle nostre forze e abbiamo preso centinaia di prigionieri - ha aggiunto - abbiamo distrutto molte infrastrutture sotterranee e armi». Ma, ha sostenuto, «in questa area densamente urbana, dove i terroristi sono vestiti come civili, non si può dire che li abbiamo uccisi tutti».