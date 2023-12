Israele-Hamas, Sinwar torna a parlare: “Non ci arrenderemo mai”

26 dicembre 2023 a

Primo messaggio pubblico dai massacri del 7 ottobre da parte del leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar. L’organizzazione terroristica sta affrontando una “battaglia feroce, violenta e senza precedenti” contro Israele, sono le parole di Sinwar riportate dal Times of Israel. Riferendosi a Israele, ha detto che Hamas non si arrenderà e non si sottometterà alle “condizioni dell’occupazione”. Sinwar ha aggiunto che le Brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno ucciso 1.500 soldati israeliani, mentre il bilancio ufficiale fa registrare al momento 156 militari israeliani morti dall’inizio delle operazioni a Gaza: "Le Brigate Al Qassam distruggeranno l’esercito di occupazione, sono sul punto di schiacciarlo e non si sottometteranno alle condizioni dell’occupazione. Le Brigate Al Qassam hanno attaccato circa 5mila soldati israeliani, un terzo di loro ucciso, un altro terzo gravemente ferito e l’ultimo terzo reso permanentemente incapace".

Nel frattempo gli scontri sul campo vanno avanti e le forze armate israeliane hanno trovato un’automobile appartenente ad un ostaggio israeliano e un pickup di Hamas nei pressi dell’ospedale indonesiano di Gaza, prova ulteriore dell’utilizzo di strutture mediche nella Striscia di Gaza da parte dell’organizzazione terroristica. Il pickup bianco conteneva armi ed era analogo ai veicoli usati da Hamas durante l’assalto del 7 ottobre in Israele.