Medio Oriente, Raisi incontrerà Erdogan: fissata la data del vertice

Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, sarà ad Ankara il 4 gennaio per incontrare Recep Tayyip Erdoğan, per colloqui che saranno concentrati sulla situazione a Gaza e in Siria. Lo rendono noto fonti turche, riporta il sito del Guardian.

L'accelerazione ai rapporti tra Iran e Turchia è seguita soprattutto al recente attacco di Damasco in cui Israele ha ucciso l’alto consigliere dei Guardiani della rivoluzione dell’Iran, Seyed Rezi Mousavi. «Hanno superato tutti i limiti». È quanto afferma il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran, che ha condannato l’attacco definendolo «palesemente sfacciato». Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha dichiarato che Israele «pagherà sicuramente per questo crimine». Il Times of Israel, citando media ebraici, ha riferito di una riunione del Gabinetto di guerra israeliano per discutere della proposta dell’Egitto per porre fine alle ostilità a Gaza, dopo che il piano è stato respinto da Hamas e Jihad islamica, e per discutere anche degli sviluppi al confine settentrionale di Israele, dopo il raid a Damasco in cui è stato ucciso il generale Mousavi.