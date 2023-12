Ucraina, il retroscena di Lavrov: "Leader europei cercano accordo con Mosca"

15 dicembre 2023 a

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha rivelato che diversi leader europei hanno cercato negli ultimi 6 mesi di negoziare con Mosca sulla guerra in Ucraina alle spalle di Kiev e ha assicurato che la Russia non negozierà con chi cerca la sua sconfitta sul campo di battaglia. «Diversi noti leader occidentali, in particolare uno, in diverse occasioni, attraverso tre canali diversi, ci hanno inviato segnali per incontrarci e parlare di cosa fare dell’Ucraina e della sicurezza europea», ha detto durante una conferenza stampa con il suo omologo bielorusso, Sergey Aleinik.

Lavrov, che ha detto di non voler o avere il diritto di «fare nomi», ha definito la situazione un atto di ipocrisia e malizia. I politici occidentali «hanno cinque venerdì a settimana e mentono senza arrossire. Quando hanno dichiarato e continuano a dichiarare per inerzia che non negozieranno nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina, questa non è altro che ipocrisia». Il capo della diplomazia russa ha precisato che i contatti non sono stati diretti da leader a leader, nonostante i politici abbiano «accesso diretto» al loro collega a Mosca. «Ma questi sono i trucchi che abbiamo visto negli ultimi 6 mesi», ha detto. Lavrov ha osservato che «se qualcuno è interessato a porre fine ai tentativi di garantire la propria sicurezza a scapito di quella degli altri, a porre fine ai tentativi di limitare i legittimi interessi della Russia e i legittimi interessi dei russi che vivono in molti Paesi del nostro continente, allora ben venga». «Siamo sempre pronti a discutere seriamente di queste questioni». Tuttavia, ha escluso la disponibilità di Mosca a negoziare con coloro che subordinano i futuri contatti alla sconfitta della Russia in Ucraina.