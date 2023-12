Gaza, scovati tunnel nei sotterranei dell'università: cosa nascondeva Hamas

08 dicembre 2023 a

a

a

Armi e tunnel sono stati trovati nei sotterranei dell’università al Azhar della Striscia di Gaza. Lo hanno reso noto fonti militari israeliane, secondo cui uno dei tunnel conduce dal campus dell’università a una scuola a un chilometro di distanza. Le stesse fonti hanno denunciato che Hamas usa gli edifici dell’università per attaccare i soldati israeliani. "Non ci sarà nessun Hamas, lo elimineremo": è quanto scrive su X il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, allegando un articolo di Ynet che riporta quanto detto dal premier palestinese, Mohammad Shtayyeh, che in un’intervista a Bloomberg non ha escluso la possibilità del gruppo islamista come partner al potere. "Il fatto stesso che questa sia la proposta dell’Autorità Palestinese non fa altro che rafforzare la mia politica: l’Autorità Palestinese non è la soluzione", ha aggiunto ancora Netanyahu.

Israele, il dramma dei reduci del rave: "Suicidi e problemi di salute mentale"

Intanto il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto un "cessate il fuoco immediato" per la guerra tra Israele e Hamas, aggiungendo che "gli occhi del mondo e gli occhi della storia guardano. È tempo di agire". Intervenendo al Consiglio di sicurezza dell’Onu riunito per votare una risoluzione sul cessate il fuoco, Guterres ha proseguito: "La gente di Gaza sta guardando nell’abisso. La comunità internazionale deve fare tutto il possibile per porre fine a questa dura realtà. Rivolgendosi al Consiglio di sicurezza dell’Onu ha poi chiesto di "non risparmiare alcuno sforzo per ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato per la protezione dei civili e per la consegna urgente di aiuti salvavita".