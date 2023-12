Israele, l'emiro del Qatar passa al contrattacco: “Genocidio a Gaza”

05 dicembre 2023 a

Ancora tensione tra Israele e Qatar. L’emiro qatarino, Tamim bin Hamad Al Thani, durante il vertice a Doha dei leader del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), si è scagliato contro Tel Aviv per la guerra nella Striscia di Gaza: “L’autodifesa non si applica all’occupazione secondo il diritto internazionale e non consente crimini di genocidio commessi da Israele a Gaza. Le forze israeliane hanno violato tutti i valori religiosi, etici e umanitari... Commettendo crimini contro l’umanità. Invito le Nazioni Unite a condurre un’indagine internazionale sui massacri compiuti dalle autorità di occupazione israeliane contro il popolo palestinese. È una vergogna per la comunità internazionale permettere" che nella Striscia di Gaza "questo crimine atroce continui"”.

Al Thani, che ha poi elogiato i palestinesi per "essere rimasti saldi nella loro giusta causa”, ha parlato di "uccisione sistematica e mirata di civili e innocenti disarmati" da parte di Israele e ha chiesto un cessate il fuoco completo e duraturo. Negli scorsi giorni il portavoce del governo israeliano aveva usato parole di fuoco nei confronti di Doha, attore protagonista dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre per la mediazione per il rilascio degli ostaggi e la tregua.