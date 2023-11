Assalto a una petroliera legata a Israele: "Commando in uniforme", la reazione Usa

26 novembre 2023 a

a

a

Giallo in mare aperto. Una petroliera collegata a una compagnia affiliata a Israele è stata attaccato al largo delle coste dello Yemen da un commando armato. L’abbordaggio della nave, ha fatto sapere la società di sicurezza marittima Ambrey, è solo l'ultimo di una serie di incidenti sulla stessa rotta marittima. Ambrey ha affermato che "le forze navali statunitensi sono coinvolte nella situazione" dopo l’incidente che ha interessato la nave Central Park posseduta e gestita da una società con sede nel Regno Unito e collegata a Israele. I ribelli Huthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, avevano precedentemente minacciato di attaccare la petroliera se non avesse dirottato verso il porto di Hodeida. Erano state intercettate comunicazioni provenienti da una nave da guerra della coalizione statunitense che avvertiva Central Park di ignorare i messaggi, ha aggiunto la società di intelligence marittima.

Hamas-Israele, il retroscena di Mancini: "Chi mancava tra gli ostaggi"

L’abbordaggio è avvenuto al largo della città portuale yemenita di Aden, con un’altra nave nella zona che segnalava "un avvicinamento di otto persone su due imbarcazioni in uniforme militare", ha riferito Ambrey. Il sequestro è avvenuto dopo che un funzionario della Difesa statunitense ha dichiarato venerdì che una nave mercantile di proprietà israeliana era stata danneggiata in un sospetto attacco di droni iraniani nell’Oceano Indiano, e una settimana dopo che gli Huthi avevano sequestrato una nave mercantile legata a Israele nel Mar Rosso meridionale. Gli Huthi, dichiarandosi parte dell’"asse della resistenza" dei gruppi affiliati all’Iran, hanno lanciato una serie di attacchi con droni e missili contro Israele da ottobre, a seguito di un attacco senza precedenti da parte dei militanti di Hamas contro Israele e l’offensiva di rappresaglia lanciata dallo Stato ebraico sulla Striscia.

"Gli Stati Uniti e le forze della coalizione sono nelle vicinanze e stiamo monitorando attentamente la situazione", ha detto un funzionario della Difesa statunitense in merito al sequestro della petroliera israeliana al largo delle coste di Aden nello Yemen. Secondo il funzionario "un numero imprecisato di individui armati non identificati" ha sequestrato la nave. La Zodiac Maritime, che gestisce la petroliera ’Central Park’, ha affermato che si potrebbe trattare di un "atto di pirateria". "La nostra priorità è la sicurezza dei nostri 22 membri dell’equipaggio a bordo", ha dichiarato Zodiac in una nota. "La nave capitanata dalla Turchia ha un equipaggio multinazionale composto da cittadini russi, vietnamiti, bulgari, indiani, georgiani e filippini. La nave trasporta un carico completo di acido fosforico", ha aggiunto l’azienda, che fa capo al gruppo Zodiac di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer.

La società Zodiac Maritime è stata presa di mira in precedenza nel contesto di una più ampia "guerra ombra" tra Iran e Israele. Nel 2021, un attacco di droni valutato dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali come effettuato dall’Iran ha ucciso due membri dell’equipaggio a bordo della petroliera Mercer Street di Zodiac al largo delle coste dell’Oman.