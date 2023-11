Gaza, scovato un tunnel di Hamas. "Come una classe": dal video si vede tutto

23 novembre 2023 a

Pubblicando un nuovo video sul loro canale ufficiale, le forze di difesa di Israele hanno diffuso la notizia di aver scovato un nuovo tunnel di Hamas, Come ormai è noto a tutto il mondo, il gruppo terroristico usa una fitta rete di cunicoli per nascondere dei centri di gestione e di potere e per comunicare con l'esterno senza che Tel Aviv se ne accorga. Se già qualche giorno fa l'Idf aveva fatto girare sui social un filmato che sbugiardava le tesi dell'organizzazione politica e paramilitare islamista, ora le immagini parlano chiaro. "Siamo in una strada parallela rispetto all'ospedale di al-Shifa", annuncia il soldato israeliano. Poi entra in un edificio e inizia a mostrare la via che porta al tunnel.

Yes, we have discovered yet another Hamas tunnel, however this time beneath a civilian house near Shifa Hospital. pic.twitter.com/PbDEZQgU8R — Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2023

Costeggiando una parete ed entrando in un'abitazione attraverso una grande fessura nel muro, il militare dichiara: "Stiamo entrando nella casa e questa casa è un appartamento regolare". Questo almeno è quanto sembra se non si va avanti. "Potete vedere la lavagna, è come una classe", continua, inquadrando la stanza in cui probabilmente i terroristi organizzavano i loro piani. Quindi in primo piano si vede l'ingresso del tunnel che, stando a quanto si apprende, era "coperto dal pavimento". Il soldato israeliano scende una scaletta e indica la struttura del tunnel. Le immagini, impressionanti, fanno comprendere l'importanza strategica dei cunicoli scavati sotto la pelle della Striscia.