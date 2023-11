Medio Oriente, Hamas dice sì: 50 ostaggi liberi per 3 giorni tregua

15 novembre 2023 a

Svolta nella guerra in Medio Oriente. Hamas ha accettato le linee generali di un accordo con Israele che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni nella Striscia di Gaza. In linea con l'accordo, Israele dovrà anche rilasciare alcune donne e bambini palestinesi dalle carceri israeliane e, secondo la notizia svelata dalla Reuters, aumentare la quantità di assistenza umanitaria consentita nell'enclave palestinese.

Nel frattempo, mentre le trattative vanno avanti sotto traccia, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, incontrando Brett McGurk, coordinatore per il Medioriente della Casa Bianca, ha fatto capire che non c’è intenzione di fermare le operazioni militari: “Lo Stato di Israele non fermerà le sue operazioni a Gaza finché le nostre truppe non completeranno la loro missione, ovvero distruggere Hamas e restituire i nostri ostaggi alle loro famiglie”. McGurk è in Israele come parte di un tour dei Paesi della regione con l'obiettivo di raggiungere un accordo mediato dagli Stati Uniti che garantisca il rilascio di molte delle circa 240 persone tenute in ostaggio da Hamas. Al termine della sua visita il funzionario statunitense in Israele si recherà in Giordania, Arabia Saudita, Qatar e Bahrein.