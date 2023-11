"Graziato". Russia, perché Putin salva il killer della Politkovskaya

14 novembre 2023 a

a

a

L’ex investigatore russo Serghei Khadzhikurbanov, condannato per l’uccisione della giornalista d’inchiesta Anna Politkovskaya nel 2006, è stato graziato dopo aver combattuto in Ucraina. Lo ha confermato il suo avvocato. «In quanto combattente delle forze speciali - ha detto il legale Alexei Mikhalchik - è stato invitato a firmare un contratto per partecipare all’operazione militare speciale. Quando il contratto si è concluso, è stato graziato con decreto presidenziale».

Aria pesante e crisi nell'esercito dell'Ucraina: la rivoluzione sul comando militare

Intanto durante la guerra in corso in Ucraina, la Russia ha perso 313.470 soldati dall’inizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022. L'ha dichiarato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento. Il numero comprende 920 militari russi uccisi nell’ultimo giorno. L’esercito ha anche affermato che la

Russia ha perso 5.362 carri armati, 10.086 veicoli corazzati da combattimento, 9.973 veicoli e serbatoi di carburante, 7.589 sistemi di artiglieria, 882 sistemi di razzi a lancio multiplo, 580 sistemi di difesa aerea, 322 aerei, 324 elicotteri, 5.649 droni, 22 navi e un sottomarino.