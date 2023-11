Putin, la visita a un bambino malato finisce malissimo: imbarazzo totale

09 novembre 2023 a

"È solo timido", si giustifica la madre del piccolo paziente che sotto le coperte si rifiuta di farsi vedere e parlare con Vladimir Putin. Il presidente russo è andato in visita in un ospedale pediatrico ma la sorpresa davanti alle telecamere a un bambino ricoverato non ha avuto l'esito sperato. Il piccolo è rimasto sotto le coperte, la mamma ha cercato di toglierle ma il bambino è stato inamovibile. "Come ti chiami? Rispondi pure da sotto le lenzuola", ha detto Putin ma non c'è stato niente da fare. "Ti tolgo il telefono per uno o due giorni!", ha detto con un filo di voce la donna visibilmente imbarazzata ma neanche questa minaccia ha fatto desistere il figlio.

"Lo lasci giocare", ha commentato Putin che ci ha riprovato chiedendo a quale videogame giocasse il bambino, che lo ha ignorato continuando a inveire contro la madre. "Va bene, non fare il pazzo" ha detto il presidente alla fine del video. Le immagini sono state diffuse sui social da Nexta Tv che tuttavia mostra anche altre visite di Putin ai piccoli pazienti, sicuramente più funzionali alla comunicazione del Cremlino.