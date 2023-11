Gaza, Israele conquista tutto il Nord: Hamas ha perso il controllo

12 novembre 2023 a

Nelle ultime 72 ore, circa 200.000 residenti di Gaza City hanno abbandonato la città, segnalando un possibile indebolimento del controllo di Hamas sulla parte settentrionale della Striscia. Daniel Hagari, portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), ha sviscerato gli ultimi sviluppi durante una conferenza stampa, sottolineando che molte persone stanno disobbedendo alle istruzioni di Hamas e lasciando la zona, suggerendo la perdita del controllo da parte dell’organizzazione terroristica. Secondo le IDF, la popolazione civile sta evacuando la parte settentrionale della Striscia in contrasto con le direttive di Hamas. Hagari ha accusato l'organizzazione di utilizzare i civili come "scudi umani", una pratica condannata dalla comunità internazionale.

L'IDF ha inoltre dichiarato che un significativo contingente di soldati è ancora impegnato nel campo al-Shati di Gaza City, con truppe della Brigata Givati che hanno individuato civili in un edificio e agevolato la loro evacuazione. Durante questo processo, si sono verificati scontri a fuoco con membri di Hamas, che hanno portato alla morte degli assalitori. Ulteriori scontri sono stati segnalati quando le truppe hanno individuato un gruppo di agenti di Hamas nascosti in un edificio ad al-Shati. In risposta, sono stati effettuati attacchi aerei per neutralizzarli. L'IDF ha anche riferito che un deposito di armi dei terroristi palestinesi è stato colpito in risposta a un lancio di missile dalla struttura. In un'operazione separata, le truppe della Brigata Nahal hanno utilizzato un drone per eliminare quattro agenti di Hamas nelle vicinanze di al-Shati durante la notte. La guerra è ancora lunga.