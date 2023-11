Israele, Erdogan torna all'attacco: “Bambini viziati dell'Occidente”

11 novembre 2023 a

«Il governo israeliano, che si comporta come un bambino viziato dell’Occidente, deve risarcire la distruzione che ha causato a Gaza». È questo uno dei passaggi del durissimo discorso contro Israele che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto al vertice della Lega Araba a Riad, sollecitando un’indagine internazionale sui bombardamenti israeliani su Gaza, che ha definito una «barbarie senza precedenti».

Il numero uno di Ankara si è poi focalizzato sul tema atomica: «L’Agenzia internazionale per l’energia atomica dovrebbe indagare sul possesso di armi nucleari da parte di Israele. Questa è una questione sensibile, che minaccia la sicurezza e la stabilità nella regione, non può essere rimossa dall’agenda. La questione delle armi nucleari, la cui esistenza è stata ammessa dai ministri israeliani, dovrebbe essere indagata». «Se ci sono bombe nucleari fuori dal controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, questo deve essere rivelato», ha tuonato Erdogan, in un riferimento alle dichiarazioni del ministro per il Patrimonio israeliano, Amihai Eliyahu, secondo cui sganciare una bomba nucleare su Gaza «è un’opzione». La tensione tra Israele e Turchia resta massima.