Gaza, eliminato un comandante di Hamas. Il retroscena: cosa faceva in una scuola

Dall'inizio della guerra l'esercito israeliano ha preso il controllo di 11 avamposti di Hamas. È quanto affermato dall'Idf in una dichiarazione e riportato poi sul sito del quotidiano Haaretz. Nella notte le forze della Brigata Nahal, afferma ancora l'esercito israeliano, hanno individuato e distrutto i tunnel di Hamas in prossimità di una scuola. E proprio il fatto che il gruppo terroristico probabilmente usi strutture pubbliche come scuole od ospedali è stato in questi giorni tema di dibattito. Ciò che più sconvolge dell'organizzazione politica e paramilitare che il 7 ottobre ha attaccato Israele è la notizia secondo cui i civili sarebbero sue pedine. Ora spunta un nuovo dettaglio: in un raid, l'esercito di Tel Aviv avrebbe eliminato un comandante che si era rifugiato in un edificio destinato proprio all'istruzione.

L'annuncio di Israele: a Gaza distrutta una roccaforte di Hamas

L'esercito israeliano, su indicazioni dell'intelligence e delle truppe sul terreno, ha ucciso Ahmed Siam, comandante di compagnia del 'Naser Radwan Company' di Hamas. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, ricordando che due giorni fa era stato annunciato che Siam teneva come ostaggi circa 1.000 abitanti di Gaza nell'ospedale Rantisi e aveva impedito loro di evacuare verso sud. Siam - ha specificato - è stato ucciso mentre si nascondeva all'interno della scuola 'Al Buraq' insieme ad "altri terroristi" e questo dimostra "ancora un volta l'uso di Hamas dei civili come scudi umani a fini di terrorismo".

Intanto è stato aperto un corridoio umanitario lungo la strada Salah ad Din per consentire alla popolazione del nord di Gaza di defluire al sud. Lo ha fatto sapere il portavoce Avichai Adraee che ha diffuso in arabo l'informativa su X. Il corridoio resterà aperto per 7 ore fino alle 16 (ora locale). Inoltre fino alle 14 di oggi ci sarà "una sospensione tattica delle operazioni militari" sul campo profughi di Jabalia nel nord per permettere alla popolazione di dirigersi a sud di Gaza.