Guerra Israele-Hamas, altissima tensione. Idf: l'ultimo avvertimento

08 novembre 2023 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden insiste sul cessate il fuoco per progredire nelle trattative che hanno come scopo il rilascio degli ostaggi, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu non arretra e rilancia: "Dopo la guerra prenderemo il controllo della sicurezza nella Striscia". L'esercito intanto afferma di aver colpito 14mila obiettivi di Hamas in un mese di attacchi. Ma c'è di più. Le forze di Tel Aviv fanno scattare l'ultimo avvertimento. I leader di Hamas sono "uomini morti che camminano" poiché è solo questione di tempo prima che vengano "catturati o uccisi".

Dal G7 una sola via per la guerra in Medio Oriente: "Soluzione a due Stati"

A dirlo è stato il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Jonathan Conricus, a Sky News Australia. La "direttiva" è quella di "uccidere o catturare" tutti i leader di Hamas "che hanno pianificato, facilitato ed eseguito il massacro omicida del 7 ottobre in Israele", ha aggiunto. L'esercito israeliano ha anche annunciato di aver di nuovo aperto fin alle 14 di oggi (ora locale) un corridoio umanitario dal nord al sud della Striscia lungo la via Salah ad Din che taglia l'intera Gaza. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito in lingua araba Avichay Adraae, che ha sollecitato i cittadini di Gaza a spostarsi a sud. "Se tieni a te stesso e ai tuoi cari" - ha consigliato - "dirigiti a sud".