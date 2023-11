Election Day Usa, Biden riesce a rimanere a galla. Ma i sondaggio premiano Trump

08 novembre 2023 a

Una vittoria per parte tra repubblicani e democratici per i governatori e un segnale chiaro sul diritto all’aborto: l’Election Day Usa, a un anno esatto dalle presidenziali del 2024, ha fornito indicazioni rassicuranti a Joe Biden, in particolare sul fatto che la maggioranza degli americani vuole mantenere il diritto all’interruzione di gravidanza, uno dei temi bandiera dei progressisti e del presidente. L’Ohio è il settimo Stato a pronunciarsi a favore dopo la decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe v. Wade del 1973 che aveva stabilito a livello federale il diritto all’aborto. I sì hanno superato nettamente il 50%, con un vantaggio sui no che oscillava tra il 14 e il 15%. L’Ohio è diventato inoltre il 24mo Stato ad approvare la cannabis a uso ricreativo. Biden ha celebrato il successo con un messaggio: «Ancora una volta, gli americani hanno votato per proteggere le loro libertà. E la democrazia ha vinto». «La gente dell’Ohio - ha aggiunto nella sua dichiarazione - ha respinto il tentativo dei Repubblicani di Maga (il movimento di Donald Trump, ndr) di imporre limitazioni estreme al diritto all’aborto».

Nella notte è poi arrivato un altro segnale positivo per la Casa Bianca: in Kentucky, il Democratico Andy Beasher (anche lui convinto Pro-Choice sull’aborto) è stato confermato governatore. Battuto lo sfidante Repubblicano Daniel Cameron che invece sostiene la legge restrittiva sull’aborto dello Stato che non fa eccezioni neppure per i caso di stupro o incesto. Rieletto anche il Repubblicano Tate Reeves, governatore del Mississippi, tutto secondo pronostico. Philadelphia ha eletto il primo sindaco donna della sua storia: è Cherelle Parker, 51 anni, afroamericana, democratica. In Virginia, dove si rinnova il Congresso, al momento i Democratici sono in vantaggio sia alla Camera sia al Senato. Se confermato, i Repubblicani avranno fallito l’obiettivo di conquistare la maggioranza dieci anni dopo l’ultima volta e sarà un altro piccolo segnale positivo per Biden, dopo i sondaggi disastrosi degli ultimi giorni che lo davano in svantaggio su Trump.

L’ultimo rilevamento Ssrs pubblicato dalla Cnn dà l’ex presidente avanti al 49% contro il 45% del titolare della Casa Bianca. Per il presidente uscente la cattiva notizia è che il 51% del campione sul piano nazionale dice che non lo voterebbe mai contro un 48% che non voterebbe mai per Trump. Tra gli elettori sotto i 35 anni, il 48% sostiene Trump e il 47% Biden. Tra gli elettori indipendenti il 45% vota Trump e il 41% Biden.