Joe Biden sotto in 5 stati chiave. Sondaggio choc per la Casa Bianca

07 novembre 2023 a

a

a

È cominciato negli Stati Uniti l’Election Day: si vota in Ohio, Kentucky, Virginia, Mississippi, Colorado, New Jersey, Pennsylvania e in contee e città come New York per il rinnovo di cariche locali, tra governatori, segretari di Stato, sindaci, consiglieri e giudici di corte suprema. Si tratta del primo test per Joe Biden a un anno dalle presidenziali. Il risultato generale può rassicurare i Democratici dopo i recenti sondaggi disastrosi che danno Donald Trump in largo vantaggio in cinque Stati chiave, oppure confermare le preoccupazioni della base sul declino di popolarità del presidente. In Virginia, uno dei test da seguire, si eleggono i 140 membri dell’Assemblea generale, con il governatore Repubblicano Glenn Youngkin che, contando sulla maggioranza alla Camera, spera di strappare ai Democratici il Senato e garantirsi il controllo di Richmond. Un risultato deludente dei progressisti potrebbe rappresentare un segnale negativo per la Casa Bianca.

Biden alla sbarra, i democratici iniziano la battaglia per non farlo ricandidare

Proprio sul fronte dei sondaggi per la Casa Bianca ha fatto rumore quello diffuso dal New York Times realizzato insieme a Siena College. La rilevazione ipotizza una complicata rincorsa per il presidente uscente in vista della probabile sfida con Trump, rileva YouTrend. A un anno dalle elezioni il tycoon americano sarebbe avanti in 5 stati chiave su 6, "sei stati dove Joe Biden ha vinto nel 2020, ma che saranno probabilmente molto combattuti fra un anno".