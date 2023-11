Israele, dagli Usa ecco le bombe di precisione. Il Pentagono dà un bollettino su Gaza

07 novembre 2023 a

Gli Stati Uniti si preparano a inviare a Israele bombe di precisione per un valore di 320 milioni di dollari. A quanto rivelano fonti del Wall Street journal, il 31 ottobre l’amministrazione Biden ha inviato una notifica formale ai leader del Congresso sul previsto trasferimento in Israele delle Spice Family Gliding Bomb Assemblies, un tipo di bombe di precisione lanciate da aerei.

Nel frattempo, con il fermo sostegno a Tel Aviv, gli Usa stimano che vi siano «migliaia» di morti civili a Gaza, ma non possono fornire un dato più specifico. A parlare è stato il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, citato dalla Cnn. «Nessuno in questa amministrazione mette in dubbio che vi siano morti, che civili abbiano perso la loro vita a Gaza», ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, sottolineando però che i dati del ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, non possono considerarsi certi: «Quello che diciamo è che si tratta di un ministero gestito da Hamas, che solo poche settimane fa ha scatenato un orribile attacco terroristico in Israele, e che ha una storia di cifre gonfiate e non accurate sulle vittime». Le autorità di Gaza hanno denunciato il raggiungimento di 10mila vittime civili.