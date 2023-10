Usa, dimostranti interrompono l'audizione di Blinken: "Lasciate vivere Gaza"

31 ottobre 2023 a

«Subito il cessate il fuoco! Salvate i bambini di Gaza, America dov’è il tuo orgoglio». È questo quanto ha gridato il primo dei diversi dimostranti che oggi hanno interrotto l’audizione di Antony Blinken al Senato. Dopo che gli agenti hanno portato l’uomo fuori dall’aula della commissione, si sono levate altre voci di protesta dal pubblico, dove sedevano decine di dimostranti che hanno sollevato le mani tinte di rosso, ad accusare gli Usa di responsabilità nel conflitto. «Dalla Palestina al Messico tutti i Muri devono cadere, lasciate vivere Gaza», ha gridato un altro dimostrante, prima di essere portato via dagli agenti. «Il mondo sta chiedendo il cessate il fuoco - è stato un altro appello - il popolo americano non sostiene questa guerra brutale, fermate la guerra, fermate i fondi il brutale massacro che Israele sta compiendo del popolo di Gaza». Blinken è andato al Senato per presentare il pacchetto da 105 miliardi di dollari di aiuti militari che comprendono i 60 per l’Ucraina e i 14,3 miliardi per la guerra di Israele a Gaza.

Ed ha poi risposto ai dimostranti: «Tutti noi siamo impegnati a proteggere la vita dei civili, tutti noi conosciamo le sofferenze che avvengono mentre parliamo, tutti siamo determinati a vederle finire. Ma tutti noi sappiamo - ha sottolineato il segretario di Stato nella sua audizione - che è imperativo stare al fianco con i nostri alleati quando la loro sicurezza, quando la loro democrazia è minacciata. Ed è quello che sta succedendo ora - ha detto ancora riferendosi agli attacchi ad Israele - noi stiamo risoluti al loro fianco come siamo risoluti nella protezione dei civili innocenti».