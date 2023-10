Medio Oriente, Netanyahu smaschera il video degli ostaggi di Hamas

30 ottobre 2023 a

L’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha criticato la «crudele propaganda psicologica» che ha pubblicato un video di tre ostaggi israeliani nelle mani del gruppo militante palestinese. Lo riporta The Times of Israel. Secondo Tel Aviv le dichiarazioni degli ostaggi, che nel video criticano apertamente Netanyahu per gli attacchi del 7 ottobre, sono state quasi certamente dettate dagli uomini di Hamas che li tengono prigionieri a Gaza.

In una dichiarazione del suo ufficio, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è rivolto alle tre donne prese in ostaggio da Hamas nella Striscia di Gaza che sono comparse in un video diffuso dagli stessi miliziani. «Vi abbraccio. Il nostro cuore è con voi e con tutti gli altri ostaggi. Stiamo facendo tutto il possibile per riportare a casa tutti i rapiti», ha detto Netanyahu. Le tre donne sono state identificate come Rimon Kirsht, Yelena Trupanob e Daniel Aloni.