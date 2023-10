Ospedale Shifa, il video che inchioda Hamas e la testimonianza dei miliziani

30 ottobre 2023 a

Il quartier generale di Hamas a Gaza si troverebbe sotto l'ospedale Al-Shifa, a Gaza City. A denunciarlo è stato il portavoce delle forze di difesa di Tel Aviv Daniel Hagari, secondo cui da lì Hamas impartirebbe gli ordini ai suoi miliziani e verrebbe coordinato il lancio di razzi contro Israele. Il sito sarebbe accessibile solo attraverso vari tunnel sotterranei e da alcune unità dell'ospedale, con cui condividerebbe anche la rete elettrica. L'esercito israeliano ha ora pubblicato un video che mostra alcune parti degli interrogatori dei miliziani dell'organizzazione politica e paramilitare islamista che sono stati catturati in seguito all'attacco a Israele del 7 ottobre. Due uomini confermano quanto affermato nei giorni scorsi da Hagari: il gruppo terroristico avrebbe un nascondiglio sotto l'ospedale Shifa.

Un miliziano ha spiegato come funziona la rete di tunnel pensata e costruita da Hamas. Essa si sviluppa sotto i quartieri di Gaza, ma non tutte le aree hanno un ingresso. I tunnel sono infatti nascosti sotto gli ospedali: “Shifa non è piccolo, è un posto grande che può essere usato bene per nascondere le cose”, ha dichiarato l'interrogato. La rete di cunicoli viene sfruttata anche per trasportare esplosivi, armi di ogni genere, cibo e attrezzature mediche. “Shifa è un luogo sicuro, non verrà colpito. Per loro è sicuro. Questo è quello che sappiamo”, ha ribadito l'uomo di Hamas. Poi ha confermato che il gruppo terroristico stava accumulando scorte di carburante a discapito della popolazione di Gaza: “Prima si preoccupano delle loro macchine e delle loro jeep e poi della gente”. Altre conferme sono arrivate da un secondo uomo: “Stanno usando l’ospedale Shifa, si nascondono lì. Ma non so niente di Najar (altro centro medico di Gaza, ndr)”.