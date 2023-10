Israele, Hamas chiede una rivolta di massa. “Stop allo sterminio a Gaza”

26 ottobre 2023 a

a

a

Hamas vuole mobilitare le folle per proteste di massa sotto lo slogan «Aprite il valico di Rafah (al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto) e fermate la guerra di sterminio del popolo palestinese a Gaza». A riferire dell’iniziativa è la tv satellitare al-Jazeera secondo cui i terroristi palestinesi, che controllano l’enclave nel mirino delle operazioni israeliane dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele, «ha invitato tutti i popoli arabi e islamici, tutte le persone libere nel mondo, a una mobilitazione popolare, tutti i giorni, e a partecipare attivamente venerdì e domenica prossimi sotto lo slogan ‘Aprite il valico di Rafah, fermate la guerra di sterminio del popolo palestinese a Gaza’».

“Se entreranno a Gaza...”. La promessa di morte del numero 2 di Hamas

Hamas fa sapere in un comunicato che il suo appello «arriva alla luce degli orribili massacri e della guerra genocida commessi dall’occupazione, dal suo governo fascista e dal suo esercito nazista, contro il nostro popolo palestinese, i civili indifesi, i bambini e le donne» e anche «alla luce della continua chiusura dei valichi, e il blocco all’ingresso di carburante, aiuti e materiale medico attraverso il valico di Rafah, che l’occupazione compie, con il sostegno americano e occidentale, e che rende più profonda l’emergenza, in coincidenza con l’annuncio del collasso del sistema sanitario nella Striscia di Gaza che minaccia di aggravare la catastrofe umanitaria che sta vivendo il nostro popolo a Gaza».

“Nessuna...”. Ora Giannini appoggia le parole dell'Onu su Israele e Hamas

Hamas chiede inoltre di «intensificare il movimento di massa in tutti i Paesi del mondo e di esercitare pressioni con tutti i mezzi per aprire i valichi e portare aiuti urgenti, aiuti medici e carburante, per salvare la vita di civili, bambini e donne nella Striscia di Gaza. L’occupazione israeliana continua per il ventesimo giorno la sua aggressione contro la Striscia di Gaza, provocando migliaia di martiri e feriti, mentre continua il suo assedio e impedisce l’apertura del valico di Rafah per portare aiuti umanitari, soccorsi e alimentari». Da capire quale sarà la reazione del mondo arabo a questo appello anti-Israele.