Usa, uccisa la presidente della sinagoga di Detroit. Truppe pronte per il Medio Oriente

La presidente di una sinagoga progressista di Detroit, nel nord degli Stati Uniti, vicina anche agli eletti locali del Partito democratico, è stata trovata pugnalata a morte davanti alla sua abitazione. I primi esami sul corpo di Samantha Woll, 40 anni, "hanno evidenziato ferite multiple da coltello e l'indagine è stata quindi affidata alla squadra criminale omicidi", ha riferito la polizia, precisando che "il movente di questo omicidio resta sconosciuto". "Siamo scioccati e rattristati nell'apprendere della morte inaspettata di Samantha Woll, il nostro presidente del consiglio. Al momento non disponiamo di ulteriori informazioni, ma ne condivideremo altre non appena saranno disponibili. Possa il suo ricordo essere una benedizione" hanno scritto sulla pagina Facebook della sinagoga.

Intanto le forze armate statunitensi stanno inviando altri sistemi di difesa missilistica in Medio Oriente e ordinando alle truppe di prepararsi a schierarsi, in risposta alle escalation degli ultimi giorni nella regione. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato di aver "attivato il dispiegamento di una batteria Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) e di ulteriori battaglioni Patriot in tutta la regione per aumentare la protezione delle forze statunitensi". L'ordine alle truppe di prepararsi al dispiegamento ha lo scopo di "aumentare la loro prontezza e la capacita' di rispondere rapidamente in caso di necessita'", ha affermato.

Sia il Thaad che i Patriots sono sistemi di difesa aerea progettati per abbattere missili balistici corti, medi e intermedi. "In seguito a discussioni dettagliate con il presidente Biden sulle recenti escalation dell'Iran e delle sue forze per procura nella regione mediorientale, ho dato ordine di compiere una serie di passi aggiuntivi per rafforzare ulteriormente la posizione del Dipartimento della Difesa nella regione", ha spiegato Austin in un comunicato. "Queste misure rafforzeranno gli sforzi di deterrenza regionale, aumenteranno la protezione delle forze statunitensi nella regione e assisteranno la difesa di Israele", ha aggiunto.