Terrorismo, a Versailles scatta il nuovo allarme bomba. Evacuata la Reggia

19 ottobre 2023 a

Versailles, evacuata la Reggia. Allarme terrorismo in tutta Europa. Ancora una volta nell'occhio del ciclone finisce la Reggia di Versailles che vive la quarta evacuazione nel giro di pochi giorni. L'allarme è scattato nel primissimo pomeriggio di giovedì 19 ottobre. «Per motivi di sicurezza, la Reggia di Versailles sta evacuando i visitatori e riaprirà non appena saranno effettuati i controlli. Vi ringraziamo per la comprensione», si legge sul profilo "X" della Reggia.

In Europa è psicosi attentati: allarmi in Francia, Belgio e Germania

In Francia le minacce di attentati si succedono ormai quotidianamente quando sono passati ormai una manciata di giorni dall’assassinio del professore di liceo Dominique Bernard ad Arras, nel nord del Paese, che ha spinto le autorità a mettere l’intero Esagono sotto «emergenza attentati», il massimo grado di allerta previsto dal dispositiva di sicurezza francese. Sabato scorso aveva dovuto chiudere anche il Louvre.