Francia, paura a Versailles. Reggia evacuata dopo l'allarme bomba

Ancora altissima tensione in Europa. Dopo gli attentati di lunedì 16 ottobre a Bruxelles, un'altra giornata di paura nel cuore dell'Europa. Per la seconda volta in pochissimi giorni, infatti, è stata evacuata la Reggia di Versailles in seguito a un allarme bomba.

La Reggia di Versailles è stata nuovamente evacuata a causa di un allarme bomba e rimarrà chiusa tutto il giorno. «Per motivi di sicurezza, la Reggia di Versailles ha evacuato i visitatori e chiuso le sue porte», ha annunciato l’istituzione sul suo account X. La reggia era stata evacuata anche sabato pomeriggio. La guerra in Medio Oriente, insomma, tiene col fiato sospeso tutto l'Occidente che teme di essere vittima di un altro attacco terroristico come quelli avvenuti in Israele e a Bruxelles.