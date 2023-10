Francia, allarme bomba: dopo il Louvre anche la reggia di Versailles

14 ottobre 2023 a

a

a

Terrore in Francia. È tornato lo spettro del terrorismo. Dopo la brutta vicenda di cronaca di ieri, quando un ventenne ceceno ha ucciso un insegnante in una scuola ad Arras al grido di 'Allah Akbar', questa mattina il Paese si è blindato. Nella tarda mattinata è scattato un allarme bomba al Louvre, celebre museo e primo al mondo per il numero di visitatori che accoglie. Ma non è tutto. Presto infatti altissima è stata l'allerta anche all'interno della reggia di Versailles, dove prontamente è stata ordinata l'evacuazione. Secondo quanto si apprende, l'allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia. Intanto ieri, durante il vertice di sicurezza presieduto da Emmanuel Macron, convocato subito dopo l'attacco ad Arras, il ministro della Giustizia francese, Éric Dupond-Moretti, ha annunciato in Parlamento che d'ora in poi chiunque loderà Hamas o la Jihad islamica in pubblico sarà condannato a 5 anni di carcere.