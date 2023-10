Hamas, chi c'è dietro alle armi usate per attaccare Israele: la rivelazione dei media

19 ottobre 2023 a

a

a

Quasi due settimane fa è scoppiato il conflitto che ha scatenato la crisi del Medio Oriente e rotto qualsiasi equilibrio mondiale. Nella mattina di sabato 7 ottobre Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele, entrando a Gaza, uccidendo civili e prendendo decine di ostaggi. Ora, secondo una notizia appena circolata, emerge che i miliziani dell'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista con buona probabilità hanno sparato usando armi nordcoreane. A indicarlo, stando a quanto riferiscono i media israeliani che riprendono un'indagine condotta dalla Ap, un video della stessa Hamas e armi sequestrate da Israele.

Hezbollah e Israele sempre più vicini alla guerra. Gli Usa predicano cautela

Pyongyang, come aggiungono i media, dal canto suo nega di aver venduto armi all'organizzazione terroristica. Secondo queste fonti, infatti, il video mostrerebbe l'uso di granate con propulsione a razzo F-7, arma a spalla adoperata in genere contro i veicoli armati. I lanciagranate con propulsione a razzo, secondo quanto spiega un esperto alla Ap, sparano una singola testata e possono essere ricaricati rapidamente, rendendoli armi preziose per le forze di guerriglia contro veicoli pesanti. La Corea del Nord era già andata in aiuto della Russia nel conflitto in Ucraina. Pyongyang ha creato il più grande arsenale di artiglieria esistente al mondo.