Ucraina, i missili americani Atacms colpiscono duro i russi: "Svolta nella guerra"

Mentre gli occhi del mondo sono sul Medio oriente continua la guerra in ucraina con Kiev che per la prima volta ha utilizzato i missilli Atacms, armi balistiche americane in grado di colpire a una distanza tra 140 e 300 chilometri. L'Ucraina ha colpito le forze aeree della Russia, distruggendo in particolare 9 elicotteri. "Lo scenario della guerra, iniziata oltre 600 giorni fa, potrebbe cambiare", sottolinea Adnkronos che riporta le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Grazie a tutti quanti combattono e lavorano per l'Ucraina. Grazie a chi ci aiuta! E oggi, un grazie speciale agli Stati Uniti. I nostro accordi con il presidente Biden sono stati realizzati. Sono stati realizzati accuratamente, gli Atacms si sono comportati bene", ha detto Zelensky nel suo video discorso serale.

Il Washington Post conferma che l’esercito ucraino ha lanciato oggi una versione dei missili Atacms a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per colpire aerei militari russi e depositi di munizioni nelle aree occupate. "La versione utilizzata dall’Ucraina per colpire obiettivi a Berdyansk, sulla costa del Mar d’Azov e nella regione occupata del Lugansk orientale, era armata con bombe a grappolo anziché con una singola testata", afferma un alto ufficiale ucraino. Quello di oggi è il primo utilizzo noto di Atacms da parte di Kiev. Secondo l’esercito ucraino sono stati distrutti in particolare nove elicotteri russi, un lanciamissili antiaereo, un deposito di munizioni e diversi equipaggiamenti speciali detenuti negli aeroporti. Il quotidiano Usa osserva che la gittata più lunga dei missili Usa segna un cambiamento sostanziale rispetto a quelli di gittata più corta precedentemente forniti dagli Stati Uniti.