“Intercettazione aggressiva”. Il caccia cinese minaccia l'aereo canadese: crisi sfiorata

Un aereo canadese impegnato in una missione di monitoraggio della Corea del Nord è stato intercettato da un caccia cinese nello spazio aereo internazionale. La notizia è stata resa pubblica dal governo di Ottawa, mentre i giornalisti del sito web Global News, che erano a bordo del velivolo canadese al largo delle coste cinesi, hanno ripreso la scena. L’aereo è stato intercettato in «modo aggressivo», ha accusato il comandante delle forze aeree canadesi Iain Huddleston, denunciando «un aumento dell’aggressività davvero inaspettato e non necessario nel contesto della missione che stiamo svolgendo».

Secondo i rapporti militari e i racconti della troupe di Global News presente sul volo, un jet, armato di missili aria-aria, avrebbe volato aggressivamente in prossimità dell’aereo canadese mettendolo nel suo angolo morto. «Sono preoccupato quando lo fanno. C’è un rischio maggiore per questo tipo di interazioni e vorremmo evitarle il più possibile», ha detto Huddleston. Il ministro della Difesa Bill Blair ha riferito all’emittente canadese Cbc che l’incontro ravvicinato ha messo a rischio l’aereo canadese: «Sono molto preoccupato per il modo poco professionale in cui è stato fatto. È stato francamente pericoloso e sconsiderato. Questo tipo di comportamento non è mai accettabile e lo esprimeremo alla Repubblica Popolare Cinese nel modo più appropriato». L’aereo militare canadese era impegnato nell’operazione Neon, che si occupa di monitorare il rispetto delle sanzioni internazionali imposte alla Corea del Nord. Un altro fronte di crisi è stato sfiorato.