Israele, l'accusa della Cnn: “Esplosione sull'evacuazione di civili da Gaza”

Hamas ha accusato Israele sostenendo che 70 persone sono state uccise e 200 ferite in attacchi condotti dallo Stato ebraico mentre dal nord della Striscia di Gaza si dirigevano al sud. «Diciamo alla gente del nord di Gaza e di Gaza City, restate nelle vostre case», ha detto in una conferenza stampa Eyad al-Bozom, portavoce del Ministero degli Interni di Hamas.

Dopo le accuse dei terroristi palestinesi la Cnn ha geolocalizzato e autenticato cinque video della scena di una grande esplosione lungo un percorso di evacuazione per i civili a sud di Gaza City: le immagini mostrano molti cadaveri in una scena di vasta distruzione, alcuni di questi corpi – inclusi diversi bambini - si trovano su un rimorchio a pianale che sembra essere stato utilizzato per trasportare le persone lontano da Gaza City. Ci sono anche molte auto bruciate e danneggiate.

Il colonnello israeliano Peter Lerner ha risposto, parlando con SkyNews, alle accuse mosse alle forze israeliane di aver colpito un convoglio carico di civili in corso di evacuazione a Gaza: «Al momento non sono a conoscenza di alcun attacco delle Forze di difesa israeliane in quel punto, ma aggiorneremo i dati con il passare delle ore. Le forze di difesa israeliane stanno esaminando le circostanze. Hamas sta seminando trappole esplosive sulle strade e dobbiamo essere cauti nel giudicare prima di conoscere i fatti».