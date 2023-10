Francia, uomo armato di coltello uccide un insegnante al grido di "Allah Akbar"

13 ottobre 2023 a

Terrore in Francia. Questa mattina un uomo armato di un coltello ha ucciso un insegnante ferendo altre persone in un liceo di Arras, nel nord del Paese, prima di essere fermato dalle forze dell'ordine: è quanto riferisce BMFTV, aggiungendo che l'uomo avrebbe gridato 'Allah Akbar'. Un'informazione confermata su X dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. L'attacco è avvenuto nel liceo Gambetta di Arras, nel nord della Francia, e secondo le informazioni di BFMTV, il sospettato avrebbe gridato "Allah Akhbar" mentre compiva il gesto. Il sospettato avrebbe circa vent'anni e, secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un ex studente del liceo. Anche il fratello del sospettato, sempre da quanto appreso da BFMTV, sarebbe stato arrestato.