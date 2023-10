Re Carlo preoccupato e geloso: il motivo che crea imbarazzo a corte

11 ottobre 2023 a

Re Carlo è sempre più preoccupato, se non addirittura geloso, del principe William e della moglie, Kate Middleton. Il motivo? La crescente popolarità del figlio e della nuora potrebbe influenzare negativamente il suo regno. E al sovrano, di stare nell’ombra, proprio non va giù, tanto da aver stretto un accordo segreto con i principi di Galles: una ripartizione, sembra addirittura secondo percentuali precise, ‘delle luci della ribalta’. A sostenerlo è l’editorialista reale del Daily Beast, Clive Irving, secondo cui, William e Kate avrebbero guadagnato punti su Carlo grazie al modo in cui hanno svolto i loro doveri reali, mettendo quindi il monarca in secondo piano.

«C’è una grande sensazione che William capisca l’umore e la realtà sul campo molto più di quanto potrà mai fare Charles», le parole di Irving parlando con l’Express. L’esperto ha spiegato poi che Carlo ha raggiunto un compromesso con suo figlio e sua nuora per riprendere un certo grado di controllo: «Hanno trovato una sorta di accordo - sostiene - su quante luci della ribalta saranno concesse a ciascuno, perché Charles è sempre molto geloso delle altre persone che gliele rubano». Anche se l’esatta divisione dei riflettori rimane sconosciuta, Irving suggerisce che potrebbe essere intorno «al 40% per i principi di Gallesi, mentre lui mantiene il 60%. Questa potrebbe essere la soluzione raggiunta».