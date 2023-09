Harry spiazzato da Buckingham Palace: "Deve dare il preavviso"

26 settembre 2023 a

Che Harry sia in ombra e che i suoi rapporti con la royal family siano tesi, è cosa più che risaputa. Tuttavia, giorno dopo giorno si aggiungono retroscena sul suo conto che tendono ad avvalorare la tesi di un'esclusione dell'erede dalla cerchia di Buckingham Palace. Ora spunta un'ulteriore prova ed è legata all'ultimo soggiorno del duca di Sussex a Londra. Harry avrebbe in quell'occasione chiesto un alloggio reale. Il Palazzo reale, in risposta, glielo avrebbe negato.

Lo scorso 7 settembre Harry ha fatto ritorno a Londra per partecipare all'evento benefico WellChild Awards e per visitare la tomba della regina Elisabetta a un anno dalla sua morte. I tabloid, incuriositi, hanno iniziato a ipotizzare dove soggiornasse il duca di Sussex e hanno iniziato a indagare. Stando a quanto di legge sul Telegraph, l'erede avrebbe chiesto a Buckingahm Palace di poter dormire in una delle stanze del Castello di Windsor.

Il Palazzo avrebbe categoricamente detto di no. “Fonti reali hanno sottolineato che tale disposizione sarà fatta dove possibile ma che al Palazzo deve essere dato un adeguato preavviso di ogni visita”, hanno scritto sul quotidiano del Regno Unito. Inoltre, sempre secondo quanto trapela, lo staff di Harry avrebbe detto con anticipo che il duca sarebbe stato felice anche di trascorrere del tempo con re Carlo III. Il Palazzo avrebbe allora sottolineato il bisogno di una "richiesta formale".