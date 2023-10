Israele, razzi su Ashkelon. L'inviato del Tg1:" Dieci secondi e sarei morto"

10 ottobre 2023 a

Pioggia di razzi su Israele. "Dieci secondi e sarei morto" è il drammatico racconto dell’inviato del Tg1 Matteo Alviti ad Ashkelon. Questo pomeriggio il giornalista, insieme all’operatore Maurizio Calaiò e alla producer Sahera Dirbas, ha rischiato la vita durante un pesante attacco con razzi Qassam da parte di Hamas. Dopo essere scesi dalla macchina, diversi razzi hanno colpito l’area dell’hotel Regina nel quale Alviti e la sua troupe alloggiano. Una serie di razzi, caduti a poca distanza dalla macchina di Alviti, ha devastato il mezzo e distrutto un’altra auto. Il drammatico racconto di quanto accaduto, con immagini esclusive, questa sera nel Tg1 delle ore 20. L’Hotel Regina è stato colpito da uno dei razzi lanciati dall’ala militare di Hamas contro la città situata nel sud di Israele, mentre le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere che carri armati hanno bombardato due postazioni di Hezbollah - il gruppo paramilitare libanese vicino ad Hamas - al confine con il Libano, in risposta agli attacchi missilistici sul nord di Israele lanciati nel pomeriggio. "L’Idf è preparato per tutti gli scenari e continuerà a proteggere i residenti dello Stato di Israele", affermano i militari in una nota.

La guerra infuria. Il lancio di razzi su Ashkelon coincide con la scadenza dell'ultimatum annunciato dalle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, che aveva chiesto agli abitanti di lasciare la città prima delle 17 (le 16 in Italia). Il bilancio al momento è di almeno due morti e diversi feriti gravi. Oltre che sull'Hotel Regina, ha riferito il sito di Haaretz, razzi sono stati lanciati verso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Anche a nord si combatte. Le forze di sicurezza israeliane fanno sapere che stanno rispondendo con l'artiglieria a un attacco con razzi dal Libano.