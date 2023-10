Guerra in Ucraina, il sistema Caesar è l'incubo della Russia: i segreti

Francesco Forgione 07 ottobre 2023 a

L’arma della svolta ucraina è il “Caesar”. Denominato come il titolo distintivo degli imperatori romani, il sistema semovente di artiglieria francese si sta rivelando un vero incubo come scrive “Il Messaggero”. Arrivato in Ucraina nel 2022, il sistema Caesar ha contribuito a cambiare il corso della guerra riuscendo a fronteggiare efficacemente l’artiglieria russa. Il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar, è entusiasta: “Con l’arrivo di Caesar le regole del gioco sono cambiate. Si tratta di un vero e proprio incubo per i nostri nemici che potevano solo sognare una simile gittata”.

L’obice francese da 155 mm è in grado di sparare fino a 50 km grazie all’utilizzo dei proiettili intelligenti Excalibur. Il Caesar riesce a sparare fino a sei colpi al minuto, tutto ciò grazie al sistema di controllo digitale del fuoco che assicura il puntamento automatico dell’obice. Un’altra caratteristica del semovente è la velocità, grazie ad essa, il Caesar riesce ad abbandonare rapidamente la posizione di tiro e sfuggire al fuoco nemico. Ma non è tutto, gli obici hanno subito diverse migliorie. Grazie a delle modifiche arrivate dalla Danimarca e grazie al nuovo telaio, la capacità di munizione è aumentata da 18 a 30 proiettili. L’arma si sta rivelando un’arma eccellente contro Mosca come sottolinea Hanna Maliar: “Talmente odiata dai russi da essere costantemente braccata dai droni kamikaze. Tuttavia, la loro rapidità e manovrabilità gli consente di sopravvivere sul campo di battaglia”.