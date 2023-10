Russia, testato il nuovo supermissile nucleare. Putin: "Presto in servizio"

06 ottobre 2023 a

"Abbiamo testato con successo il missile Burevestnik". Lo ha confermato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al club Valdai a Sochi, secondo quanto riferisce Ria Novosti. Nei giorni scorsi il New York Times aveva riferito che la Russia si stava preparando a testare il missile a propulsione nucleare Burevestnik. Il capo del Cremlino ha aggiunto che sono stati completati i test per il missile balistico intercontinentale Sarmat, ma che al momento devono essere concluse le procedure burocratiche. Secondo il presidente russo il Sarmat "sarà presto in servizio di combattimento".

Intanto circola la notizia secondo cui un bambino di 10 anni e sua nonna sarebbero le ultime vittime di un nuovo raid russo su Kharkiv. L’ennesimo attacco su Odessa ha danneggiato le infrastrutture per il grano nel porto della città del sud dell’Ucraina. Il bambino e la nonna sono rimasti uccisi in un raid condotto con due missili balistici Iskander, ha riferito il governatore della regione, Oleh Synehubov, secondo cui si contano anche 28 feriti, tra cui un bimbo di 11 mesi.