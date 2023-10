Russia, test di un missile nucleare: Putin sfodera il Burevestnik, le prove

02 ottobre 2023 a

La Russia potrebbe testare o avrebbe già testato un missile nucleare. A rivelarlo è il New York Times, secondo cui immagini satellitari e dati aeronautici suggeriscono che Mosca “potrebbe prepararsi a testare un missile da crociera sperimentale a propulsione nucleare, o potrebbe averne testato di recente uno, con una portata teorica di migliaia di miglia”. Secondo il quotidiano statunitense “i movimenti di aerei e veicoli all’interno e nelle vicinanze di una base nella remota regione artica russa sono coerenti con i preparativi effettuati per i test del missile, noto come Burevestnik o SSC-X-9 Skyfall, nel 2017 e nel 2018”. Nelle ultime due settimane nella zona sono stati rilevati anche aerei di sorveglianza statunitensi e gli allarmi aerei hanno avvertito i piloti di evitare lo spazio aereo vicino. Il NYT ricorda che “la Russia aveva precedentemente condotto 13 test noti tra il 2017 e il 2019, tutti senza successo, secondo un rapporto della Nuclear Threat Initiative, un gruppo no-profit che analizza il controllo degli armamenti”. La nazione guidata da Vladimir Putin sta alzando sempre di più il tiro per avere a disposizioni armi super-moderne.