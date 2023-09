Ucraina, non si vede la fine. Putin: armi nucleari avanzate, Zelensky annuncia "grandi novità"

29 settembre 2023 a

A due mesi dallo schianto aereo in cui morì il capo del gruppo Wagner, il presidente russo Vladimir Putin ha affidato a uno stretto collaboratore di Yevgeny Prigozhin, Andrei Troshev, il compito di supervisionare le unità di volontari da mandare a combattere in Ucraina. Il gruppo mercenario, è il messaggio di Mosca, ora lavora per il ministero della Difesa: un concetto esplicitato quando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a una domanda in merito, ha risposto che Troshev lavora già al ministero della Difesa. Putin ha firmato anche un decreto sulla coscrizione d'autunno, che per il servizio militare chiama 130mila uomini, di età compresa fra 18 e 27 anni, che non siano nelle riserve.

Sul fronte opposto, invece, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che "domani ci saranno importanti novità per l'Ucraina, per i nostri guerrieri, per tutto il nostro Stato". Kiev, ha sottolineato, sta "lavorando per garantire che le prossime settimane aggiungano forza all'Ucraina, forza interna, e la necessaria cooperazione con il mondo. In modo che il mondo ci ascolti, ci capisca e ci sostenga".

Putin si prende la Wagner e punta sul fedelissimo di Prighozin per la guerra

Troshev, noto con il soprannome 'capelli grigi', è un ufficiale dell'esercito in pensione: ha svolto un ruolo di primo piano nella Wagner fin dalla sua creazione nel 2014 e ha affrontato le sanzioni dell'Unione europea per il suo ruolo in Siria come direttore esecutivo del gruppo. All'incontro fra lui e Putin era presente anche il viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov, segno che i mercenari di Wagner saranno probabilmente sotto il comando del ministero e indizio che il piano del Cremlino sia ridispiegarli al fronte in Ucraina, dopo la loro breve rivolta armata del 23 e 24 giugno e la morte di Prigozhin e dei vertici del gruppo nell'incidente aereo del 23 agosto.

L'esercito privato, che un tempo contava decine di migliaia di soldati, è un bene prezioso che il Cremlino vuole sfruttare. Secondo gli 007 di Londra, centinaia di combattenti ex Wagner hanno iniziato a dislocarsi in Ucraina per combattere per l'esercito russo o per compagnie militari private filorusse. I veterani della Wagner si sarebbero concentrati intorno a Bakhmut, dove la loro esperienza sarebbe richiesta perché conoscono bene la linea del fronte e le tattiche ucraine dopo avervi combattuto lo scorso inverno.

La Cina detta le condizioni per la pace in Ucraina

Intanto, Mosca ha fatto sapere di aver testato un nuovo missile da usare in Ucraina. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Dmitry Medvedev, ha riferito di avere presenziato al test di un nuovo missile moderno ad alta precisione nel sito di Kapustin Yar, sottolineando che è stato sviluppato specificamente per essere usato nella zona dell'operazione militare speciale, espressione con cui Mosca si riferisce alla guerra in Ucraina. "I test continueranno", ha annunciato Medvedev. La Russia sta lavorando alla creazione di "armi nucleari avanzate in grado di mantenere l’equilibrio strategico nel mondo", ha annunciato Putin in un messaggio ai lavoratori dell’industria nucleare, in cui ha lodato il lavoro della società statale Rosatom. Un avvertimento che precede di poche ore la notizia che Mosca aumenterà nel 2024 la spesa per la Difesa