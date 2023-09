Nucleare, le immagini satellitari svelano la nuova corsa agli armamenti delle superpotenze

22 settembre 2023 a

a

a

Russia, Stati Uniti e Cina hanno costruito nuove strutture e scavato nuovi tunnel nei loro siti di test nucleari. Lo evidenziano immagini satellitari ottenute dalla Cnn e che sembrano indicare un’espansione dei siti nucleari dei tre Paesi negli ultimi 3-5 anni. I siti si trovano nella regione occidentale cinese dello Xinjiang (a Lop Nur), nell’arcipelago russo dell’Oceano Artico (a Novaya Zemlya) e nel deserto americano del Nevada (nel Nevada National Security Site). Le immagini mostrano nuovi tunnel, strade e strutture di stoccaggio, nonché un aumento del traffico di veicoli in entrata e in uscita dai siti.

Missili sul comando della flotta russa, Kiev scatena gli attacchi in Crimea

Secondo Jeffrey Lewis, professore a contratto presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies, ci sono molti indizi che suggeriscono che Russia, Cina e Stati Uniti potrebbero riprendere i test nucleari. “Ci sono davvero molti indizi che stiamo rilevando e che fanno pensare che Russia, Cina e Stati Uniti potrebbero riprendere i test nucleari”, le parole del professore. Anche il colonnello in pensione dell’Aeronautica americana Cedric Leighton, nonché ex analista dell’intelligence, ha analizzato le immagini mostrate dalla Cnn e ha dato un responso netto: “È chiaro che tutti e tre i Paesi, Russia, Cina e Stati Uniti, hanno investito molto tempo, sforzi e denaro non solo nella modernizzazione dei loro arsenali nucleari, ma anche nella preparazione del tipo di attività necessarie per un test”.