Guerra in Ucraina, “soldi quasi finiti”. Gli Usa restano senza fondi per Kiev

I soldi del Pentagono destinati all’Ucraina stanno finendo. A sostenerlo è il Wall Street Journal, che parla di cinque miliardi di dollari rimasti nelle casse della difesa americana per garantire armi e assistenza sulla sicurezza all’Ucraina, dopo la decisione del Congresso di approvare una misura d’emergenza salva-shutdown in cui non sono stati inclusi i fondi destinati a Kiev per combattere la guerra con la Russia. In pratica, gli aiuti disponibili sono sufficienti per coprire appena sei mesi e equivalgono al 12 per cento del totale di 43,9 miliardi che gli Stati Uniti hanno messo a disposizione da quando, nel febbraio dell’anno scorso, Mosca ha invaso l’Ucraina.

Ma l’allarme sui conti non preoccupa più di tanto la Casa Bianca e Joe Biden. «Siamo stati in contatto con i nostri alleati e questo continuerà. Vogliamo continuare il sostegno all’Ucraina e vogliamo vedere il finanziamento approvato in modo bipartisan. Continueremo ad aiutare gli ucraini per tutto il tempo necessario», ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing quotidiano. L’ala più estremista del partito repubblicano mette nei guai Volodymyr Zelensky e i suoi.