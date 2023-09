Crimea, l'Ucraina alza il tiro: missili sul comando della flotta russa nel Mar Nero

22 settembre 2023 a

a

a

Esplosioni al quartiere quartier generale della flotta russa nel Mar Nero colpito da un attacco missilistico ucraino. Nuovo raid a Sebastopoli confermato dai video che rimbalzano sui social e dallo stesso governatore filorusso della regione Mikhail Razvozhaev in un messaggio via Telegram, come riporta Ria Novosti. "Sul quartier generale della flotta, i nemici hanno lanciato un attacco missilistico", si legge nel messaggio, "tutti i servizi di emergenza sono arrivati sul posto. Si stanno chiarendo le informazioni su eventuali vittime".

Video su questo argomento Zelensky alla Casa Bianca ringrazia "l'America per immenso sostegno" TMNews

Un attacco che potrebbe essere seguito da altri. Sempre Razvozhayev ha avvertito che "un altro attacco è possibile. Per favore non andate nel centro della città. Non lasciate gli edifici. Chiunque si trovi vicino al quartier generale della flotta, al suono della sirena, dirigetevi verso i rifugi", ha esortato Razvozhayev. Nella città si sono udite tre potenti deflagrazioni, che hanno fatto tremare i vetri delle finestre. "Si è sentito anche un razzo sorvolare la parte meridionale della città", spiegano media locali. Un altro canale Telegram riferisce che le forze di difesa aerea si sono attivate nei distretti di Sak e Bakhchisarai.

Sebastopoli, #Crimea:

‼️Il quartier generale della Flotta del Mar Nero è stato colpito da un missile ‼️



Sembra che la #Russia dovrà fare a meno di un po' di ammiragli...



In uno dei video una passante sembra parlare ...#Ucraina #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/WSCPEiPs6o — Fabio Podesta (@Fabio1971p) September 22, 2023

Nelle ultime ore Mosca aveva alzato l'allerta per possibili raid in Crimea. "È molto probabile che la flotta russa del Mar Nero sia stata nuovamente presa di mira pesantemente e che le esplosioni alla base aerea Chkalovsky, vicino a Mosca, costituiscano la preoccupazione più strategica per i leader russi", ha scritto su X l’intelligence britannica, aggiungendo che "negli ultimi quattro giorni, sia la Russia che l’Ucraina hanno subito attacchi insolitamente intensi dietro le loro linee". Ma, sottolinea il ministero della Difesa di Londra, è la base aerea a preoccupare maggiormente Mosca, essendo "un luogo sensibile perché ospita aerei militari specializzati e trasporti per i leader russi".