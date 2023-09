Usa, un F-35 cade e sparisce nel nulla. Il singolare appello dei militari

18 settembre 2023 a

«Se avete informazioni che possono aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l’F-35, per favore chiamate il Centro operativo della difesa della base». È il singolare appello lanciato via X (l’ex Twitter) dalla Joint Base Charleston che non ha più notizie di un iper tecnologico jet da combattimento con capacità ‘stealth’ - in parole povere, più difficile da individuare per i radar - letteralmente ‘scomparso’ da ieri pomeriggio. All’origine del ‘mistero’ iniziato nei cieli della Carolina del Sud, quello che le autorità hanno definito un «incidente», in seguito al quale il pilota domenica pomeriggio il pilota si è eiettato dall’aereo. Lui è sopravvissuto, ma l’esercito si è ritrovato con un problema costoso: non riesce a trovare il velivolo.

I responsabili della base lo stanno cercando, in coordinamento con le autorità federali per l’aviazione, intorno a due laghi a nord della città di Charleston. Gli aerei, prodotti da Lockheed Martin, costano circa 80 milioni di dollari ciascuno. Ed appare alquanto singolare che un velivolo del genere passi inosservato dopo lo schianto al suolo post-espulsione del pilota.