Elezioni 2024, le grandi manovre di Bill e Hillary. A cosa puntano i Clinton

Bill e Hillary Clinton impegnati per la riunione della loro CGI, la Clinton Global Initiative. Alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ex presidente Usa e sua moglie si impegnano in prima persona sul fronte internazionale: governo dei flussi migratori, cambiamenti climatici e guerra in Ucraina. Come se non bastasse, la fondazione di famiglia ospiterà anche un incontro tra Bill e Bergoglio. Ma quando si muovono i Clinton i retroscena si sprecano. E c'è chi anticipa un'ipotetica discesa in campo di Hillary in vista delle prossime elezioni presidenziali del 2024. Ne parla Paolo Mastrolilli nel suo articolo su Repubblica del 18 settembre.

"Quando si muovono i Clinton sono inevitabili le speculazioni su quali siano i loro interessi - scrive Mastrolilli nel suo articolo su Repubblica - perché sullo sfondo non mancano i pettegolezzi su Hillary che potrebbe subentrare a Joe Biden se la salute lo costringesse a rinunciare alla ricandidatura".