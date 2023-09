Usa, l'ultimo progetto per far tremare la Cina: sciame di "droni pilotati dall'Ia"

16 settembre 2023 a

Gli Stati Uniti stanno lavorando per essere in grado di sferrare duri colpi contro i nemici. Come? Attraverso la creazione di droni guidati dall'intelligenza artificiale e capaci di attaccare simultaneamente. Se l'idea dovesse tramutarsi in realtà, le forze armate di Whashington avrebbero l'opportunità di sfruttare la tecnologia, l'Ia, e di associarla ai velivoli che stanno cambiando molti teatri di guerra. Come riporta la rivista Inside Over, "nel corso di una conferenza tenutasi lo scorso 28 agosto presso la National Defense Industrial Association, il vice segretario alla Difesa Usa, Kathleen Hicks, ha spiegato che Washington sta lavorando a un massiccio programma di droni che consentirebbe all’esercito statunitense di localizzare e colpire 1.000 obiettivi in appena 24 ore, mediante l’impiego di 'droni economici'".

Il dipartimento della Difesa statunitense intende creare migliaia di veicoli aerei senza pilota economici da qui al 2025. Il progetto, ha spiegato Hicks, punta a contrastare la Cina con una “massa” di droni e con la discesa in campo di un esercito “più agile”. Come si legge sulla rivista, "la Defense Innovation Unit del Pentagono supervisionerà lo sforzo, collaborando con aziende tecnologiche non tradizionali e nel settore della difesa per accelerare lo sviluppo". Stando a quanto trapela, l'iniziativa potrebbe anche includere un programma di veicoli sottomarini senza pilota "da integrare con l’operabilità della Marina Usa".

In questo piano grande ruolo giocherebbe, come anticipato, l'intelligenza artificiale. È stato il New York Times a dedicare un'analisi approfondita a programma "Valkyrie" degli Usa. L’Xq-58q Valkyrie dell’Air Force è un drone alimentato da un motore a razzo che può volare per una distanza che corrisponde alla larghezza della Cina. Ma non basta. Tale velivolo ha un design furtivo ed è in grado di trasportare missili capaci di colpire bersagli nemici ben oltre il suo raggio visivo.